مبادرة مجتمعية لتوفير الغذاء لأبطال الجنوب في جبهات الضالع خلال رمضان

وتضمنت المبادرة التي لقيت ترحيباً وتفاعلاً واسعين من قبل أهالي مديريات الضالع؛ تنفيذ مبادرة الغذاء خلال شهر رمضان من قبل قرى ومناطق الضالع كاملة، من خلال تقديم وجبات الإفطار والعشاء والسحور للمقاتلين الذين يعانون انقطاع الدعم والرواتب وهم في ثكناتهم القتالية يواجهون ذراع إيران في اليمن "مليشيات الحوثي".

محمد يوسف

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