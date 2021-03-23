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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مبادرة مجتمعية لتوفير الغذاء لأبطال الجنوب في جبهات الضالع خلال رمضان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 مارس 2021
الخليج 365 - متابعات
قدمت قيادة العمليات المشتركة في محور الضالع القتالي مبادرة مجتمعية لدعم المقاتلين من أبطال القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية المسلحة بجبهات الضالع.
وتضمنت المبادرة التي لقيت ترحيباً وتفاعلاً واسعين من قبل أهالي مديريات الضالع؛ تنفيذ مبادرة الغذاء خلال شهر رمضان من قبل قرى ومناطق الضالع كاملة، من خلال تقديم وجبات الإفطار والعشاء والسحور للمقاتلين الذين يعانون انقطاع الدعم والرواتب وهم في ثكناتهم القتالية يواجهون ذراع إيران في اليمن "مليشيات الحوثي".
ورحب أهالي مديريات الضالع بالمبادرة، مؤكدين تلبيتهم لنداء الواجب والوطني في دعم أبنائهم وإخوانهم أبطال القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية والحزام الأمني