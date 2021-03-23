حضرموت.. تعليق الدراسة في جامعة سيئون بسبب تفشي كورونا

المنامة - ياسر ابراهيم - علّقت جامعة سيئون، اليوم الثلاثاء، الدراسة في كليات الجامعة، بسبب انتشار الحميات ووباء كورونا.



جاء ذلك خلال اجتماع استثنائي لمجلس جامعة سيئون، لمناقشة مواجهة الموجة الثانية لجائحة كورونا.



واستثنى القرار كليتا الطب والعلوم الصحية، والتعليم المفتوح، بشكل مؤقت لاستكمال الدورة الامتحانية الحالية فقط، إضافة إلى استمرار مناقشة رسائل الماجستير في الجامعة والعمل في مشاريع التخرج.



وكلّف المجلس الأمانة العامة، بتوفير متطلبات السلامة للوقاية خلال امتحانات كلية الطب والعلوم الصحية والتعليم المفتوح.



وشدد المجلس على تخفيض القوة العاملة في مرافق الجامعة.



وأعلن المجلس استئناف الدراسة في الكليات عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، بعد تقييم الوضع الصحي.



يذكر أن جامعة حضرموت أعلنت الأحد تعليق الدراسة إلى بعد عيد الفطر نظرا لانتشار الحميات.



وتحتل محافظة حضرموت صدارة المحافظات من حيث إصابات ووفيات فيروس كورونا في اليمن وفق تقارير اللجنة الوطنية لمواجهة كورونا.

