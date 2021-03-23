مناقشة تسيير قوافل إغاثة للأسر المتضررة من الحرب بعدد من المحافظات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش وزير الشؤون الإجتماعية والعمل الدكتور محمد الزعوري، اليوم ،بالعاصمة المؤقتة عدن، مع رؤساء وممثلي المؤسسات والمنظمات المجتمعية والجمعيات، الاستعدادات النهائية لتسيير قوافل الإغاثة للاسر المتضررة من الحرب والمجتمع المضيف في كل من محافظات لحج وأبين والضالع وتعز ومأرب.



وثمن وزير الشؤون الإجتماعية والعمل ، جهود المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات التي ساهمت ودعمت قوافل الإغاثة للأسر التي تضررت من الحرب والمجتمع المضيف والتي تأتي في ظل ظروف معيشية صعبة خاصة مع قدوم شهر رمضان المبارك.. داعياً رجال الاعمال والبيوت التجارية الى تقديم العون والمساعدة والاشتراك في قوافل الإغاثة القادمة بالتنسيق مع الوزارة واللجنة العليا للإغاثة بالعاصمة المؤقتة عدن.

حضر الاجتماع ،مستشار وزير الادارة المحلية منسق اللجنة العليا للإغاثة جمال بلفقيه والقائم باعمال وكيل الوزارة لقطاع الرعاية صالح محمود ومسؤول الشؤون الإنسانية بالوزارة منى سالم البان وعدد من رؤوساء المؤسسات والمنظمات والجمعيات الداعمة.