شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تنظيم دورة تدريبية لضباط الترصد الوبائي واختتام مهرجان المحالبة والمزاينة بالمهرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

دشن مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة المهرة، اليوم ، الدورة التدريبية لضباط الترصد الوبائي في المديريات، حول النظام المحدث للإنذار المبكر والتي نظمتها الإدارة العامة للترصد الوبائي بقطاع الرعاية الصحية الأولية بتمويل من منظمة الصحة العالمية ضمن مشروع الصحة والتغذية الطارئ المدعوم من البنك الدولي.



وأكد مدير مكتب الصحة الدكتور عوض سعد، أهمية الدورة في تعزيز قدرات العاملين في الترصد الوبائي والانذار والاستجابة الطارئة في مواجهة تفشي الأمراض المعدية وفي مقدمتها كوفيد-19..لأفتاً الى أن البيانات الإحصائية تعد الركيزة الأساسية التي تعتمد عليها المنظمات الدولية في دعم وتمويل البرامج الصحية في شتى المجالات.

الى ذلك اختتمت ، فعاليات مهرجان المحالبة والمزاينة في نسخته الـ 12 بمنطقة فوجيت بمديرية شحن بمحافظة المهرة.

وأشاد مدير المديرية محمد بن محمد، بجهود اللجنة المنظمة والمشاركين لانجاح المهرجان.