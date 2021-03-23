توزيع 1811 سلة غذائية وحقيبة إيوائية للنازحين في مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

دشن وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، اليوم، مشروعي توزيع 1811 سلة غذائية متكاملة وحقيبة إيوائية متنوعة للنازحين في مدينة مأرب مقدمة من دولة الكويت الشقيقة ضمن حملة الكويت إلى جانبكم.



ويتضمن المشروع الأول الذي نفذته مؤسسة بصمات للتنمية، بتمويل من الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية توزيع 1261 سلة غذائية متكاملة للأسر النازحة الأشد ضرراً في عدة مخيمات للنازحين بمدينة مأرب، فيما يتضمن المشروع الثاني الذي نفذته جمعية الحكمة اليمانية الخيرية بتمويل جمعية إحياء التراث الإسلامي لجنة العالم العربي توزيع 200 سلة غذائية و350 حقيبة إيوائية متنوعة للأسر النازحة مؤخراً من مخيم الزور بمديرية صرواح وعدد من النازحين المقيمين في مخيم الفضي بمديرية الوادي.

وأشاد وكيل محافظة مأرب، الدور الإنساني الرائد والأعمال الخيرية الملموسة لدولة الكويت في محافظة مأرب واستمرارها في تقديم المساعدات الإغاثية والإيوائية لآلاف النازحين في عدة مخيمات بالمحافظة..داعيا كافة المنظمات المحلية والدولية إلى مضاعفة جهودها وتكثيف حجم تداخلاتها الإنسانية في المحافظة.