وكيل محافظة مأرب يفتتح مشاريع خدمية في مخيم الجفينة للنازحين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

افتتح وكيل محافظة مأرب الدكتور عبد ربه مفتاح، اليوم، مشاريع خدمية في مخيم الجفينة جنوب مدينة مأرب نفذتها المنظمة الدولية للهجرة بتكلفة 440 ألف دولار بتمويل من الاتحاد الأوروبي للحماية والمساعدات الإنسانية (الإيكو).



وتشمل المشاريع أعمال تسوية وردم ودك طبقة MC في الطريق الشرقي المؤدي لمخيم الجفينة بطول 550 متر وإنشاء جدار حماية للطريق بالإضافة إلى إنشاء حواجز حماية للمخيم من الأمطار والسيول بالقرب من السايلة بطول ألفي متر وارتفاع أربعة أمتار.

واستمع الوكيل مفتاح من مدير مكتب المنظمة الدولية للهجرة آندرس هاجولاند ومهندسي المشروع إلى شرح عن مكونات المشروع وأهميته والفئات المستهدفة من المشروع من النازحين في مخيم الجفينة الذي يستوعب أكثر من أحد عشر ألف أسرة نازحة.

كما تفقد الوكيل مفتاح، سير العمل في مشروع تحسين منظومة الكهرباء في مخيم الجفينة الذي تنفذه المنظمة الدولية للهجرة بتكلفة (570) ألف دولار بتمويل من مركز الملك سلمان للإغائة والأعمال الإنسانية..مطلعاً على الأعمال المنفذة في المشروع وأعمال الربط الشبكي الذي يغطي مساحة المخيم نسبة الإنجاز الإجمالية في المشروع والمقدرة بنسبة 60 % وتفقد المعدات التي تم استيرادها لاستكمال تنفيذ المشروع وتضمنت 15محول بطاقة 300 كيلو فولت لكل 600 عمود كهرباء وكابلات للتمديدات الكهربائية

وأكد وكيل محافظة مأرب، أهمية مثل هذه المشاريع الخدمية المنفذة في مخيم الجفينة الذي يعد من أكبر مخيمات النزوح في اليمن ودورها في تأمين وحماية النازحين في المخيم مع اقتراب موسم الأمطار الذي يعرض حياة الأسر المقيمة بالقرب من مجرى السيول في المخيم للخطر..مشيدا بتدخلات منظمة الهجرة ودورها في توفير الخدمات الأساسية للنازحين في مخيم الجفينة وحمايتهم من المخاطر والسيول و تشغيل مئات الأيادي العاملة من النازحين في مشاريعها الإنشائية في المخيم.