الجيش الوطني يفشل محاولة تسلل للمليشيات الحوثية في الكسارة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أحبط أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، اليوم الثلاثاء، محاولة تسلل لمسلحي مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهة الكسارة، فيما أخمدت مدفعية الجيش مصادر نيران العدو في جبهتي المشجح وهيلان غرب محافظة مارب.



وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة" إن أبطال الجيش الوطني تعاملوا مع مجموعة من المليشيا كانت تحاول التسلل إلى أحد المواقع العسكرية في جبهة الكسارة صباح اليوم، مؤكداً أن الأبطال حاصروا العناصر المتسللة واشتبكوا معها بالأسلحة المتوسطة والخفيفة، واسفرت عن قتلى وجرحى في صفوف العدو".

وأضاف "أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت مصادر نيران المليشيا الحوثية في جبهتي المشجح وهيلان، وتمكنت من إخمادها وتدمير مدفعية وعيارات وأوقعت قتلى وجرحى في صفوف العدو".

كما استهدفت مدفعية الجيش الوطني تعزيزات كانت في طريقها إلى المليشيا في جبهات القتال غرب مارب، وأسفر القصف خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف المليشيات.