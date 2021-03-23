اجتماع موسع لمشايخ ووجهاء حجة لدعم واسناد الجيش الوطني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

عقدت السلطة المحلية بمحافظة حجة، اليوم، لقاءا موسعا، ضم مشايخ وعقال وأعيان المحافظة، بمديرية حيران، لدعم واسناد أبطال الجيش الوطني في المنطقة العسكرية الخامسة، والاصطفاف من أجل تحرير المحافظة من مليشيا الحوثي الإرهابية.



و أكد المحافظ اللواء الركن عبدالكريم السنيني، على المعنويات العالية للجيش الوطني لتحرير المحافظة بالكامل من قبضة مليشيا الحوثي الانقلابية..مشيراً الى أن المليشيا لا تفهم غير لغة السلاح ولن تجنح للسلم رغم المبادرات التي قدمت لحقن دماء اليمنيين وإنهاء الانقلاب.

وطالب المحافظ، أبناء المحافظة للاصطفاف جميعا من أجل تحرير ما تبقى من مديريات المحافظة والانضمام إلى صفوف الجيش الوطني والحكومة الشرعية..داعياً الشباب المنخرطين مع المليشيا بالعودة إلى منازلهم وترك العصابة تواجه مصيرها منفردة بعيدا عن أبناء حجة الغالية دماؤهم وارواحهم.

من جانبهم دعا المشايخ والوجهاء، ابناء المحافظة المغرر بهم في صفوف المليشيا الحوثي، لحقن دمائهم، وترك المليشيا..مؤكدين بأن الجيش الوطني والسلطة المحلية ترحب بمن أراد الانضمام إليهم.