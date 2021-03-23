شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر معين عبدالملك يهنئ نظيره الباكستاني بذكرى اليوم الوطني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، برقية تهنئة إلى نظيره الباكستاني عمران خان، هنأه فيها بمناسبة أحتفالات الشعب الباكستاني الشقيق، بذكري اليوم الوطني.



وعبر رئيس الوزراء في برقية التهنئة عن أسمى التهاني والتبريكات لجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا بذكرى اليوم الوطني .. متمنيا للاشقاء في جمهورية باكستان مزيداً من التقدم والازدهار.