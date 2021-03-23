افتتاح مشروع توسعة مبنی مكتب التخطيط وإنشاء ملحقات للوحدة التنفيذية للنازحين بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

افتتح وكيل محافظة مأرب الدكتور عبد ربه مفتاح، اليوم، مشروع توسعة مبنی مكتب التخطيط والتعاون الدولي وإنشاء ملحقات خاصة بالوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازخين في المحافظة.



ويتضمن المشروع بناء الطابق الثاني لمكتب التخطيط وإنشاء ملحق إداري وهناجر خاصة للوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات للنازحين في المحافظة بتكلفة إجمالية بلغت 200 ألف دولا أمريكي بتمويل من المنظمة الدولية للهجرة.

وخلال افتتاح المشروع بحضور مدير مكتب التخطيط حزام مجيديع ومدير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين سيف مثنی، ثمن الوكيل مفتاح جوانب الدعم المقدم من قبل المنظمة الدولية للهجرة ودورها في حشد العديد من المنظمات الدولية إلى محافظة مأرب لتقديم دعمها الإنساني والإغاثي لأكثر من مليوني ومائتي ألف نازح في المحافظة..مؤكدا أهمية هذا المشروع لتسهيل العمل الإنساني في المحافظة وتعزيز التعاون والتنسيق بين المكاتب التنفيذية والمنظمات الدولية العاملة في المجال الإغاثي.

فيما أوضح مدير مكتب الهجرة الدولية في محافظة مأرب آندرس هاجولاند، أن هذا المشروع يأتي في إطار الدعم اللوجستي الذي تقدمه منظمة الهجرة للمكاتب والهيئات الرسمية المعنية بالملف الإنساني والإغاثي في المحافظة بما يسهل عملها في إدارة مخيمات وتجمعات النازحين ويحقق الاستجابة السريعة والطارئة للنازحين الجدد والمتضررين من قصف مخيماتهم في عموم مديريات المحافظة.