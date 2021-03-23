شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس هادي يهنئ نظيره الباكستاني باليوم الوطني لبلاده والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية تهنئة لنظيره الباكستاني الدكتور عارف علوي، هنأه فيها بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وعبر رئيس الجمهورية في البرقية باسمه وباسم حكومة وشعب الجمهورية اليمنية عن أصدق التهاني واطيب التبريكات لفخامته بهذه المناسبة..متمنياً له موفور الصحة والسعادة ولحكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.