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امين محلي ابين يتفقد مركز الحميات في الرازي ومركز العزل بزنجبار

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

تفقد أمين عام المجلس المحلي بمحافظة أبين مهدي محمد الحامد اليوم الثلاثاء، سير العمل في مركز الحميات بمستشفى الرازي العام .

 

وأستمع من رئيس هيئة المستشفى العام الدكتور حسين عبد الباري ومدير الصحة بمديرية خنفر صلاح با الليل إلى شرح حول الاستعدادات التي يجريها المركز لمواجهة اي طارئ .. مؤكداً على أهمية اليقظة العالية في ظل انتشار أمراض الحميات بمختلف اشكالها وجائحة .

 

وفي نفس السياق، زار الامين العام مركز العزل بمديرية زنجبار، وأكد ان قيادة السلطة المحلية في المحافظة ستتخذ الإجراءات المناسبة بخصوص تنفيذ الإجراءات الإحترازية لمواجهة كورونا والتي أقرتها وأعلنتها اللجنة العليا .

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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