إجتماع في شبوة يناقض وضع جائحة كورونا وسبل مجابهته

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقشت لجنة طوارئ جائحة كورونا بمحافظة شبوة في اجتماعها اليوم برئاسة أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة، عبدربه هشلة ناصر عدد من القضايا والموضوعات المتعلقة بوضع الجائحة حاليا في المحافظة والسبل والإجراءات الكفيلة بمواجهتها ومكافحتها .

وخلال الاجتماع أهاب هشلة بجميع الفعاليات الرسمية والشعبية في المحافظة إلى الاضطلاع بدورها ومسئولياتها المنشودة في مواجهة ومكافحة هذا الوباء الخطير على أكمل وجه .. مؤكدا بان لجنة طوارئ المحافظة ونظرا لخطورة الوضع الحالي ستظل على انعقاد دائم لمواجهة أي مستجدات وستبذل كل جهودها من أجل الاشراف والمتابعة الكاملة على تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية المقرة من لجنة الطوارئ العليا ومن لجنة المحافظة .

بدوره أوضح مدير عام مكتب الصحة والسكان بالمحافظة الدكتور سعيد بافاضل بان إجمالي عدد الحالات المشتبة إصابتها بالمرض في المحافظة والتي تم رصدها منذ بداية العام الحالي 2021م وحتى الأن بلغ مائة وثلاثة وتسعين حالة منها واحد وثمانين حالة مؤكدة ، فيما بلغ عدد الوفيات من الحالات المشتبهة إثنين وثلاثين حالة منها تسع حالات وفأة تأكد إصابتها بالمرض .

فيما اشار مدير مركز العزل الصحي بعتق الدكتور هشام سعيد الجهود التي يقوم بها المركز لمكافحة جائحة كورونا والاهتمام والرعاية التي يقدمها للحالات المشتبهة التي تصل اليه ، منوها إلى أبرز المشاكل والصعوبات التي تواجهه في هذا الصدد ومنها نقص اسطوانات التنفس الصناعي والسعة السريرية لدى المركز .

وأستعرض المجتمعون العديد من المقترحات والأراء التي من شأنها تمكين المحافظة من مكافحة الوباء والتنفيذ الفاعل للإجراءات الإحترازية الخاصة بمواجهته وتجنيب الناس مخاطره ، مشددين على أهمية وحيوية الدور التوعوي والتثقيف الصحي حول ذلك بين أوساط الناس لدفعهم للإلتزام والتقيد بتلك الإجراءات الاحترازية .