اجتماع في شبوة يشدد على الالتزام بالإجراءات الصحية لمواجهة كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقشت لجنة طوارئ جائحة كورونا بمحافظة شبوة في اجتماع لها، اليوم، برئاسة أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة عبدربه هشلة، الإجراءات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.



واستعرض الاجتماع الذي ضم مدراء عموم وقيادات المكاتب التنفيذية، القضايا والموضوعات المتعلقة بوضع الجائحة والسبل والإجراءات الكفيلة بمواجهتها ومكافحتها.

وأوضح مدير مكتب الصحة والسكان بالمحافظة الدكتور سعيد بافاضل، بان إجمالي عدد الحالات المصابة منذ بداية العام الحالي، بلغت 81 حالة مؤكدة، والوفيات تسع حالات.

وأكد الاجتماع على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتعليمات وزارة الصحة..مشدداً على الدور التوعوي والتثقيف الصحي المجتمعي للإلتزام والتقيد بالإجراءات الاحترازية.