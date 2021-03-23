توقيع اتفاق استئناف مشروع توسعة وتأهيل طريق المكلا - سيحوت بتكلفة 19 مليون دولار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

وقع محافظ المهرة محمد علي ياسر، اليوم، على محضر اتفاق بين السلطة المحلية بالمحافظة ووزارة الأشغال العامة والطرق، بشأن استئناف العمل في مشروع توسعة وتأهيل طريق المكلا - سيحوت، الممول من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، بتكلفة 19 مليون دولار.



وجرى توقيع المحضر خلال لقاء محافظ المهرة، مع القائم بأعمال مدير عام وحدة تنفيذ المشاريع الممولة دوليا بديوان عام وزارة الأشغال العامة والطرق المهندس ياسين الصبري، بحضور أمين عام المجلس المحلي في المهرة سالم نيمر.

وينص التوقيع، على التزام السلطة المحلية بالمهرة بتوفير المشتقات النفطية ومادة البيتومين السائل، لفرع المؤسسة العامة للطرق والجسور بالمهرة، لاستكمال الأعمال المتبقية من منطقة حساي إلى سيحوت، بينما يتكفل الصندوق العربي ببقية تكاليف المشروع.

وأكد محافظ المهرة، على أهمية استئناف العمل في مشروع الطريق الحيوي الرابط بين محافظتي المهرة وحضرموت، والذي يمثل أهمية لكافة اليمنيين ..مؤكدا استعداد السلطة المحلية في المهرة بشكل كامل لتذليل الصعوبات وتنفيذ كل ما يلزم لإنجاح المشروع.

وعلى صعيد متصل، اطّلع محافظ المهرة محمد علي ياسر، اليوم، على سير العمل في مشروع استكمال شق وتوسعة المدخل الجنوبي بمدينة الغيضة، الممول من السلطة المحلية في المهرة، وتنفيذ الشركة العربية الوطنية للهندسة والمقاولات.

ويشمل المشروع إنجاز شارعين "خطين" بعرض 80 مترا وطول ثلاثة ونص كيلومتر، مع جزيرة وسطية بعرض 3 أمتار، فيما سيتم استكمال أعمال الإنارة والتشجير والرصيف مستقبلا.

وخلال اللقاء، استمع محافظ المهرة بحضور أمين عام المجلس المحلي في المهرة سالم نيمر، ووكيل محافظة المهرة للشؤون الفنية المهندس سالم العبودي، من مدير الشركة المنفذة بدر مسلم، إلى شرح حول سير العمل في المشروع الذي تم تدشين العمل فيه الشهر الماضي.

وأكد محافظ المهرة، على أهمية تنفيذ المشروع وفقاً للمواصفات والمقاييس الفنية والمتطلبات المحددة للمشروع، والذي يأتي للحد من الحوادث والاختناقات المرورية في المدخل الجنوبي لمدينة الغيضة ..مشيداً بالأعمال المنجزة في المشروع..داعياً إلى مضاعفة وتيرة العمل لإنجاز المشروع في الفترة المخصصة للتنفيذ المحددة بستة أشهر.