قيادة محافظة المهرة واللجنة الحكومية تناقشان تقييم عمل منفذي شحن وصرفيت وميناء نشطون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش محافظ المهرة محمد علي ياسر، اليوم، مع اللجنة الحكومية لتقييم وتصويب عمل المنافذ البرية والموانئ، المشكّلة من قِبل رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، تقييم عمل منفذي شحن وصرفيت البريين وميناء نشطون في المهرة.



وخلال اللقاء الذي ضم أمين عام المجلس المحلي في المهرة سالم نيمر، ومدير عام شرطة المهرة العميد مفتي سهيل صموده، ونائب رئيس لجنة تقييم وتصويب عمل المنافذ، ووكيل وزارة النقل فضل العبادي، وعضوي اللجنة وكيل وزارة الداخلية اللواء محمد المحمودي ونائب مدير عام هيئة المواصفات والمقاييس فهد ردمان، استعرض المحافظ ياسر، أوضاع محافظة المهرة الأمنية والخدماتية.

وتطرق محافظ المهرة، إلى دور السلطة المحلية في تعزيز المجالين الأمني والتنموي وحلحلة الصعوبات والإشكاليات التي تواجهها..مؤكداً استعداد السلطة المحلية تقديم كافة التسهيلات وتذليل الصعوبات أمام عمل اللجنة..مشددا على أهمية العمل المؤسسي في إدارات ومؤسسات الدولة..موجها كافة الجهات ذات العلاقة التعاون مع اللجنة .. متمنيا للجنة التوفيق والسداد في مهامها وأعمالها في تقييم عمل منفذي شحن وصرفيت البريين وميناء نشطون.

من جانبه اوضح نائب رئيس اللجنة الحكومية المكلّفة بتقييم عمل المنافذ فضل العبادي، أن اللجنة ستقوم بالإطلاع على المنافذ البرية والبحرية والاختلالات الموجودة ودراسة أوضاعها، تمهيدا للرفع إلى رئيس الوزراء بالمقترحات الخاصة بمعالجة الإشكاليات في المنافذ..مؤكدا أن المنافذ هي مرتكز الدولة الأساسي في كثير من المسائل الاقتصادية والأمنية ..مثمناً تعاون قيادة محافظة المهرة في تسهيل مهام اللجنة الأساسية واللجان الفرعية المنبثقة عنها والتي ستتولى المهام في المنافذ.