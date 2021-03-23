اختتام دورة تدريبية بالمكلا حول غسيل الأموال وسبل مكافحته

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

اختتمت بمدينة المكلا محافظة حضرموت، اليوم، دورة تدريبية حول (غسيل الأموال وسبل مكافحته) والتي نظمتها جمعية صرافي حضرموت ونفذها مركز سكليز للإستشارات الإدارية والتدريب بمشاركة عدد من الموظفين من كافة شركات الصرافة بالمحافظة.



واوضح رئيس جمعية صرافي حضرموت عبدالله البسيري ، أن الدورة تأتي ضمن أنشطة الجمعية وسعيها نحو تطوير قدرات العاملين في شركات ومؤسسات الصرافة بحضرموت وزيادة معارفهم وتوسيع مداركهم..مشير إلى أن أهميتها تكمن في زيادة الوعي والثقافة المصرفية لدى المتدربين حول مفهوم غسيل الأموال والتعرف على أفضل المهارات المهنية في انظمه الحوالات والتعاملات المالية في مكافحة جرائم الأموال.

وتلقى المشاركون في الدورة التي استمرت خمسة أيام متتالية، معارف متعددة حول غسيل الأموال وعوامل ظهورها وآثارها على الاقتصاد والمجتمع.

وجرى خلال فعالية الاختتام للدورة تقديم عدد من الفقرات المتنوعة، وتكريم المشاركين فيها بشهادات مشاركة.