اخبار الخليج / اخبار اليمن

وكيل وزارة التخطيط يبحث مع منظمة أطباء بلا حدود الهولندية تدخلاتها بالقطاع الصحي

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وكيل وزارة التخطيط يبحث مع منظمة أطباء بلا حدود الهولندية تدخلاتها بالقطاع الصحي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي منصور زيد، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع رئيس بعثة منظمة أطباء بلا حدود الهولندية في اليمن توبياس باليرستديت، تدخلات المنظمة في الجانب الصحي.

 

ورحب الوكيل زيد، برئيس بعثة أطباء بلا حدود الهولندية .. مشيدا بتدخلاتهم في القطاع الصحي .. مؤكداً على استعداد الوزارة لتذليل كافة الصعوبات التي من شأنها تسهيل عمل المنظمة .. داعيا المنظمة إلى مضاعفة جهودها وتدخلاتها في المحافظات المحررة بالجانب الصحي لاسيما مع الموجة الثانية لجائحة .

 

حضر اللقاء مدير عام المنظمات الغير حكومية في الوزارة زهير حامد

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا