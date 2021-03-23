اجتماع موسع يناقش فتح الشارع العام والبوابات الرئيسية لمطار عدن الدولي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش اجتماع موسع عقد اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة وزير النقل الدكتور عبدالسلام حميد ومحافظ عدن احمد حامد لملس، آلية فتح الشارع العام والبوابات الرئيسية لمطار عدن الدولي.



وتطرق الاجتماع الذي ضم مدير أمن عدن اللواء مطهر الشعيبي ومدير عام مطار عدن عبدالرقيب العمري وأعضاء اللجنة الامنية ، إلى العديد من القضايا المتعلقة بتطوير البنية التحتية للمطار وتسهيل الإجراءات اللازمة أمام المسافرين للارتقاء بالنشاط الملاحي للمطار.

وخلال الاجتماع شدد وزير النقل الدكتور عبدالسلام حميد سرعة نقل الحواجز الاسمنتية و فتح الشارع و بوابات المطار لما من شأنه تسهيل الإجراءات اللازمة أمام المسافرين المواطنين بشكل عام... مؤكد أن الوزارة تواكب التوجيهات الحكومية المتضمنة لمشاريع النقل الجوي والبري والبحري، ذات الأهمية الملحة وبحسب الاحتياجات الضرورية من الخدمات لتلك الجهات و بما يتواءم مع المرحلة الراهنة الهادفة إلى الانعاش والتعافي الأقتصادي ..مشيداً بما تبذله اللجنة الأمنية من جهود متواصلة في هذا الجانب.

فيما أكد محافظ عدن أحمد حامد لملس حرص قيادة السلطة المحلية من معالجة كافة التحديات التي تواجه الوزارة ومؤسساتها وعلى وجه الخصوص إعادة مكانة مطار عدن، عقب ما تعرض له من تدمير ممنهج من قبل المليشيات الحوثية كان آخرها الاستهداف الارهابي للمطار اثناء وصول الحكومة في نهاية العام الماضي.

من جانبه اشار مدير عام مطار عدن عبدالرقيب العمري، الى أهمية هذه الخطوة الهامة التي ستسهم في إحداث نقلة نوعية في دعم وتمكين مطار عدن الدولي من تقديم افضل الخدمات للمسافرين خلال المرحلة القادمة.