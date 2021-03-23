تدخل حكومي عاجل لفتح الطريق الى مطار عدن.. تفاصيل

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يزيد بن سلمان - شبوة - لملس وحُميد يوجهان بفتح الشوارع ورفع الحواجز الاسمنتية لمطار عدن الدولي

عدن /خاص:

ناقش اجتماع موسع عقد اليوم بالعاصمة عدن بحضور محافظ عدن احمد حامد لملس، ووزير النقل الدكتور عبدالسلام حميد آلية فتح الشارع العام والبوابات الرئيسية لمطار عدن الدولي.

وتطرق الاجتماع الذي ضم مدير أمن عدن اللواء مطهر الشعيبي ومدير عام مطار عدن عبدالرقيب العمري وأعضاء اللجنة الامنية ، إلى العديد من القضايا المتعلقة بتطوير البنية التحتية للمطار وتسهيل الإجراءات اللازمة أمام المسافرين للارتقاء بالنشاط الملاحي للمطار.

وخلال الاجتماع شدد كلا من محافظ العاصمة احمد لملس ووزير النقل الدكتور عبدالسلام حميد الى ضرورة سرعة نقل الحواجز الاسمنتية و فتح الشارع و بوابات المطار لما من شأنه تسهيل الإجراءات اللازمة أمام المسافرين المواطنين بشكل عام مع اتخاذ كافة الاجراءات والتدابير الامنية التي من شانها توفير الحماية اللازمة لامطار ... مؤكدين على أن السلطة المحلية و الوزارة يواكبان التوجيهات الحكومية المتضمنة لمشاريع النقل الجوي والبري والبحري، ذات الأهمية الملحة وبحسب الاحتياجات الضرورية من الخدمات لتلك الجهات و بما يتواءم مع المرحلة الراهنة الهادفة إلى الانعاش والتعافي الأقتصادي مشيداً بما تبذله اللجنة الأمنية من جهود متواصلة في هذا الجانب.

وأكد محافظ عدن أحمد حامد لملس حرص قيادة السلطة المحلية من معالجة كافة التحديات التي تواجه الوزارة ومؤسساتها وعلى وجه الخصوص إعادة مكانة مطار عدن، عقب ما تعرض له من تدمير ممنهج من قبل المليشيات الحوثية كان آخرها الاستهداف الارهابي للمطار اثناء وصول الحكومة في نهاية العام الماضي هذا وقد تكفلت السلطة المحلية بعدن بتوفير اجهزة الماسح الضوئي للأمتعة والبضائع وتكاليف بوابة متطورة تليق بواجهة مطار عدن الدولي.

كما تم استعراض الأوضاع الأمنية من قبل مدير الأمن في المطار والمندوبين من قبل الجهات الأمنية الأخرى واتخذت الاجراءات الكفيلة بتنظيم وتوحيد كافة الأجهزة الأمنية تحت اشراف مدير امن المطار وبالتنسيق مع مدير امن عدن و وزارة الداخلية والاجهزة الأمنية العليا الأخرى، وذلك بما يعزز امن المطار وينهي الأزدواجية ويجعل جميع الجهود تصب في مصلحة امن المطار وخدمة المسافرين بأعتبار المطار واجهة عدن وبوابته الحضارية.

من جانبه اشار مدير عام مطار عدن عبدالرقيب العمري، الى أهمية هذه الخطوة الهامة التي ستسهم في إحداث نقلة نوعية في دعم وتمكين مطار عدن الدولي من تقديم افضل الخدمات للمسافرين خلال المرحلة القادمة.