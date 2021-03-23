شكرا لبحثكم عن خبر افتتاح فندق السعيد رويال بدار سعد بالعاصمة عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن – فواز الحنشي

افتتح مدير عام مديرية دار سعد الدكتور أحمد عقيل باراس، اليوم الثلاثاء، فندق السعيد رويال، بخط عدن - تعز، بحضور إدارة الفندق وعدد من الضيوف والشخصيات الاجتماعية.

وقام المدير باراس بمعية المستثمرين مالكو الفندق معين الكلدي، ومحمد السنيدي، وصلاح الرهوي، بقص شريط الافتتاح والتجول في أروقة الفندق للاطلاع على مستوى التجهيزات والخدمات التي يقدمها للزبائن والتي تتناسب مع الخدمات الفندقية الراقية.

وأكد مدير عام دار سعد الدكتور أحمد عقيل باراس أهمية وجود البنية التحتية في مجال الخدمات الفندقية، مبدياً استعداد السلطة المحلية لتشجيع المستثمرين وتذليل الصعاب أمامهم.

ويأتي افتتاح الفندق ضمن تنشيط السياحة وإبراز عدن كعاصمة للبلاد تستطيع استقبال كل الضيوف والزائرين.

ويتكون الفندق من 5 طوابق فيها 78 غرفة عبارة عن أجنحة وغرفة عائلية وغرف خاصة بالعرسان.

وأوضحت إدارة فندق السعيد إن هذا المشروع جاء لرفد الحركة الاقتصادية وتشغيل الأيادي العاطلة عن العمل وإعادة الروح لمدينة عدن الحبيبة.