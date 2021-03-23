حمران يدشن الاختبارات النهائية للفصل الداسي الثاني 2020 -2021 م بمدارس غيل باوزير

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 مارس 2021

الخليج 365 - غيل باوزير

دشن الدكتور عدنان محمد حمران المدير العام لمديرية غيل باوزير وبمعية الأستاذ عبدالعزيز عمر عمشوش مدير إدارة التربية والتعليم بالمديرية، اليوم، اختبارات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2020 - 2021 م بمديرية غيل باوزير.



واطلع حمرام وعمشوش على سير الاختبارات بثانوية المؤرخ باوزير ومدارس الأول من مايو بالقارة ومجمع خالد بن الوليد بنات و14 أكتوبر بنين للتعليم الأساسي.

وطاف حمران بعدد من القاعات الاختبارية وطلعوا على آلية سير العملية الاختبارية و نظام الكنترول والتباعد الإجتماعي وكذا الاحترازات الإجرائية مشيداً بالمستوى الجيد من الترتيب والإعداد لهذه الأختبارات مثمنين تلك الجهود الكبيرة التي تبذل في القطاع التربوي والتعليمي بالمحافظة والمديرية وحثوا الطلاب على الاجتهاد والمثابرة لكي يحصدوا نتائج مشرفة متمنين لجميع الطلاب والطالبات التوفيق والنجاح.

مشيدين بالإدارات المدرسية وتظافر جهدها التربوي لإنجاح سير العملية الإختبارية بمدارس المديرية ،وقد تقدم للاختبارات اكثر من (16508) طالب وطالبة على مستوى المديرية للتعليم الاساسي والثانوي في المدارس الحكومية والأهلية.