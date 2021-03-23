منظمة بريطانية ترصد انتهاكات الإخوان في شبوة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 مارس 2021

الخليج 365 - شبوة

رصد تقرير لمنظمة "فرونت لاين" البريطانية المعنية بحقوق الإنسان، والتي تتخذ من مدينة شيفلند مقرا لها، انتهاكات سلطات الإخوان في محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن.



واحتوى التقرير على ملخص بالأرقام عن انتهاكات سلطات الإخوان التي تنوعت بين قمع حرية التعبير والاعتقالات ومداهمة المنازل واقتحام وقصف القرى بالأسلحة الثقيلة خلال الفترة من أغسطس 2019م وحتى مارس 2021م.

وقالت المنظمة إن السلطات الإخوانية قامت بقمع ومنع (7) مسيرات سلمية ووقفات احتجاجية، كما رصدت اعتقال (16) إعلاميا.

وذكرت أن عدد المناطق والقرى التي اقتحمتها سلطات الإخوان باستخدام الدبابات والأسلحة الثقيلة لاسكات أصواتهم (7) قرى، مشيرة أن (684) من المعارضين قامت باعتقالهم تعسفياً. كما رصدت المنظمة، وفقا لتقريرها، اعتقال القوات الإخوانية ل(27) طفلاً.

وكشفت المنظمة البريطانية عن تعرض (32) منزلا للمداهمات، وهي منازل معارضين لها وقد تعرض أطفالهم ونساؤهم للترويع