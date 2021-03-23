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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هاني بن بريك: القضية الجنوبية ستحل بالسلام والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 مارس 2021
الخليج 365 - متابعات
قال نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، هاني بن بريك، أن القضية الجنوبية ستحل بالسلام.
وكان ابن بريك، يرد على استغرب بعض الجنوبيين من ترحيب الانتقالي الجنوبي بالمبادرة السعودية في اليمن.
وأضاف": ترحيبنا مبين الحدود والمعالم، نحن جزء من معادلة الحرب ، والسلام يهمنا، والقضية الجنوبية لن تحل إلا بالسلام ، ولن تُفرض علينا الوحدة بالقوة ويدنا على الزناد.
وتابع ابن بريك": دخلنا الحرب مضطرين، وانتصرنا بفضل الله ثم معونة السعودية والإمارات وشاركونا الدم. لايفرح بالحرب الا تجارها.