شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هاني بن بريك: القضية الجنوبية ستحل بالسلام والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 مارس 2021

الخليج 365 - متابعات

قال نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، هاني بن بريك، أن القضية الجنوبية ستحل بالسلام.



‏وكان ابن بريك، يرد على استغرب بعض الجنوبيين من ترحيب الانتقالي الجنوبي بالمبادرة السعودية في اليمن.

وأضاف": ترحيبنا مبين الحدود والمعالم، نحن جزء من معادلة الحرب ، والسلام يهمنا، والقضية الجنوبية لن تحل إلا بالسلام ، ولن تُفرض علينا الوحدة بالقوة ويدنا على الزناد.

وتابع ابن بريك": دخلنا الحرب مضطرين، وانتصرنا بفضل الله ثم معونة السعودية والإمارات وشاركونا الدم. لايفرح بالحرب الا تجارها.