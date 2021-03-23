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مناقشة الصعوبات التي تواجه عمل الشركات المحلية في القطاع السمكي بمحافظة المهرة

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اليمن العربي - المهرة 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 مارس 2021

الخليج 365 - المهرة

عقد اجتماع بمدينة الغيضة صباح اليوم، ضم رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية بمحافظة المهرة المهندس عبدالناصر عويض كلشات ورئيس الغرفة التجارية بالمحافظة الاستاذ خودم محمد خودم وبعض ملاك الشركات المحلية العاملة في القطاع السمكي ، لمناقشة أهم المشاكل والصعوبات التي تواجه عمل الشركات  .

 

وفي الاجتماع استعرض بعض ملاك الشركات المحلية العاملة في القطاع السمكي في المحافظة جملة من الصعوبات والعوائق التي تعاني منها أثناء عملها والمتمثلة في ارتفاع كلفة التشغيل وانعدام المحروقات وقلة كمية الاسماك التى تستلمها الشركات .

 

وتم في الاجتماع وضع التصورات والحلول الممكنة لكافة المشاكل والصعوبات ورفعها إلى الوزارة للبت فيها

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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