مدير المركز الصحي في منطقة كروي بقشن يترأس اجتماعاً للعاملين الصحيين لمناقشة أوضاع المركز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 مارس 2021

الخليج 365 - المهرة

عقد صباح اليوم في منطقة كروي بمديرية قشن، اجتماع برئاسة أحمد محمد عوض الحريزي نائب مدير مكتب الصحة بالمديرية للشؤون البوادي مدير المركزالصحي كروي.



وتطرق الاجتماع الذي حضره موظفي المركز الصحي وعدداً من العاملين الصحيين في مناطق المجاوره للمنطقة، إلى مناقشة الوضع الصحي، ووضع خطة عمل للحد من انتشار فيروس كورونا والاطلاع على التدابير المتخذة تجاه ارتفاع حالات الإصابة بالحمى الفيروسية.

وفي مستهل الاجتماع أعرب الحريزي عن تقديره لجهود منتسبي القطاع الصحي وما يقدمونه من خدمات للمواطنين في ضل شحة الإمكانيات، مشيراً أن توجيهات الأخ مدير مكتب الصحة تنص على ضرورة أتخاذ الأمور على محمل الجد، خاصة في المناطق التي تفتقر الكادر الصحي والذي يستوجب تكاتف الجميع رغم افتقاد أبسط المقومات الأساسية في المجال الصحي بالمنطقة.

واستمع الحريزي الى الصعوبات التي تمر يواجه سير عمل المركز وأبرز احتياجاته من معدات طبية وبعض الأدوية ، مطلعاً سير عمل بعض المواقع الصحية في المناطق وحصر الاحتياجات الطبية العاجلة لمتابعتها مع مكتب الصحة في المديرية والرفع بها الى مكتب الصحة بالمحافظة.

من جانبهم لفت الكوادر الصحية إلى أن هناك عدة حالات إصابة مؤكدة بكوفيد19، وعدد من حالات الاشتباه، داعيين المواطنين للالتزام بالاجراءات الوقائية والحرص على النظافة الشخصية والعامة.

وخرج الاجتماع بعدة قرارات وتوصيات أهمها مراقبة الحالات المشتبهه وحصر الحالات والرفع التقارير بحسب نوع الحالات في مركز الصحي، لمتابعة الوضع الصحي العام ورفع الاحصائيات بعدد الحالات المصابة بالحمى يومياً الى مكتب الصحة بالمديرية والمحافظة