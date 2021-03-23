اجتماع برئاسة وزير الصحة يناقش الوضع الوبائي لفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 مارس 2021

متابعات _الخليج 365

عقد وزير الصحة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، اليوم، اجتماعا موسعا عبر تقنية الاتصال المرئي ضم وكلاء وزارة الصحة ومساعديهم ومدراء عموم مكاتب الصحة بالمحافظات المحررة، حول الوضع الوبائي الراهن في البلاد وجملة التدابير والإجراءات الاحترازية التي اتخذت بهذا الصدد والاستعدادات المتخذة لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا (كوفيد-١٩).



وجدد الدكتور بحيبح، التأكيد على حرص وزارة الصحة على سلامة وصحة المواطنين وفي مقدمهم أفراد الجيش الأبيض .. لافتا إلى بذل الجانب الحكومي مع شركاء الصحة جهودا للعمل للايفاء بالاحتياحات المطلوبة .. مجددا الدعوة إلى ضرورة التواصل والدقة في الابلاغ عن الحالات عبر غرفة العمليات بالوزارة وتوفير قاعدة بيانات سليمة تسهم في خلق رؤية واضحة للوضع الوبائي وتقود لوضع الحلول المناسبة.

كما أثنى وزير الصحة، على التفاعل الايجابي لمدراء مكاتب الصحة بالمحافظات .. مشددا على ضرورة الأخذ بالجوانب الوقائية وتنفيذ الإجراءات التي من شأنها الحد من التجمعات البشرية في المدارس والأسواق والمساجد وصالات الأفراح.

من جانبهم استعرض مدراء مكاتب الصحة، تقارير حول الحالات الوبائية المكتشفة والحالات المؤكدة منها واستعدادات مراكز العزل بالمحافظات ومدى جاهزيتها للتعامل مع الحالات المشتبهة والمؤكدة وتفعيل نقاط الفرز في المرافق الصحية وإجراءات ما بعد الفرز. وتطرقوا إلى الاحتياجات الضرورية لتيسير العمل ومواجهة الجائحة والتي تمثلت في مجملها بالاحتياحات الفنية لاسطوانات الأوكسجين وأجهزة التنفس الاصطناعي والأدوية والمستلزمات الطبية الأخرى .. بالإضافة إلى الموازنات التشغيلية لمراكز العزل والمرافق والطواقم الصحية العاملة فيها.

وشدد الاجتماع على ضرورة الأخذ بالإجراءات الوقائية والعمل بالتباعد الجسدي والاجتماعي ورفع الوعي الصحي لدى العامة من خلال تفعيل جوانب التثقيف الصحي والإعلام وإسهامات القطاعات المختلفة كخطباء المساجد وإدارات التربية والتعليم والجامعات والمعاهد المختلفة. حضر الاجتماع مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في عدن الدكتورة نهى محمود وممثل عن منظمة اليونيسيف.