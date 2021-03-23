شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توقيع اتفاقية تعاون بين اتحاد نساء اليمن ومؤسسة بسمة لتنمية الطفل والمرأة بحضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وقع بمدينة سيئون ، اليوم، توقيع إتفاقية تعاون وشراكة بين إتحاد نساء اليمن بوادي وصحراء حضرموت و مؤسسة بسمة لتنمية الطفل والمرأة .



وتهدف الاتفاقية التي وقعها عن إتحاد نساء اليمن بالوادي والصحراء رئيسة الاتحاد فاطمة احمد النوبي وعن مؤسسة بسمة رئيس المؤسسة محمد بن عبيدون، إلى مد جسور التواصل وتنظيم أعمال مشتركة بين الجانبين لتعزيز الشراكة ا لمجتمعية بين الجهتين في مجال حماية الطفل والمرأة ، لما لذلك من انعكاس إيجابي نحو تقديم الحماية اللازمة ، من خلال التعاون والتكامل في تقديم الخدمات والإحالة المتبادلة كل حسب المشاريع والبرامج المنفذة من طرفه في هذا المجال على مستوى وادي حضرموت.