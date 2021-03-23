بن مبارك يبحث مع سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن الجهود المبذولة لإحلال السلام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي، مع سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن هانز جروندبرج، جملة من القضايا المتصلة بالوضع السياسي في اليمن والجهود المبذولة لإحلال السلام.



و أكد وزير الخارجية، أن الحكومة اليمنية حريصة على السلام وتعمل جاهدة لتحقيقه وتعاملت بكل إيجابية مع كافة المبادرات الهادفة للتوصل لسلام دائم وشامل وفقاً للمرجعيات المتفق عليها..لافتاً الى أن الترحيب الفوري للحكومة اليمنية بالمبادرة السعودية المعلنة يوم أمس تؤكد على جدية الحكومة في سعيها لإحلال السلام وتحقيق المصالحة الوطنية..محملاً مليشيا الحوثي مسؤولية تداعيات عدم التعامل إيجابيا مع المبادرة.

واستنكر بن مبارك، جرائم مليشيا الحوثي وآخرها احراق المهاجرين الافارقة في مركز اعتقال غير شرعي، واستمرار القصف العشوائي على الاحياء السكنية ومخيمات النازحين في مأرب وتعز، والزج بالأطفال والمغرر بهم في الحرب العبثية دون أدنى اكتراث للتداعيات الإنسانية الكارثية..منوهاً بأن مأرب تحتضن أكثر من 2 مليون نازح وسيؤدي استمرار العدوان الحوثي الى تدهور الأوضاع الإنسانية في المحافظة.

ولفت وزير الخارجية، الى ان نزوح الملايين من مناطق سيطرة الحوثيين بسبب الانتهاكات والممارسات الاجرامية للمليشيا رفع نسبة السكان في المناطق المحررة الى 48 بالمائة من مجموع سكان اليمن، الامر الذي يستدعي تعديل بيانات وانشطة المنظمات العاملة في المجال الانساني وفقاً للتغيير الديموغرافي.

وأكد وزير الخارجية ،على أهمية تنفيذ الشق الأمني والعسكري من اتفاق الرياض لتثبيت الأمن والاستقرار في المناطق المحررة وتوحيد الجهود لمواجهة المد الإيراني في اليمن والمشروع الامامي الذي تتبناه مليشيا الحوثي..موضحاً أهمية دعم المجتمع الدولي للحكومة اليمنية ومساعدتها على تحسين الأوضاع في اليمن وخدمة كافة المواطنين في كافة مناطق الجمهورية، ومعالجة عدد من القضايا التنموية ذات الأولوية وعلى راسها توفير خدمة الكهرباء.

واشار الوزير بن مبارك، الى خطورة الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) في اليمن والتي تشكل تحدياً إضافياً أمام الحكومة..داعياً الى تقديم المساعدات اللازمة لليمن لمواجهة الجائحة في عموم محافظات الجمهورية.

من جانبه اعرب سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، عن تقديره لموقف الحكومة اليمنية تجاه إحلال السلام وسعيها لتحقيق ذلك..مؤكداً وقوف الاتحاد الاوروبي الى جانب وحدة اليمن وسيادته وسلامة اراضيه ودعم جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن مارتن غريفتثس للوصول الى تسوية سياسية وانهاء الحرب واستعادة الامن والاستقرار.