وزير الخارجية يناقش مع السفير الصيني التطورات السياسية وجهود عملية السلام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم، مع سفير جمهورية الصين الشعبية لدى اليمن كانغ يونغ، التطورات السياسية وجهود عملية السلام في ضوء مبادرة الاشقاء في المملكة العربية السعودية لإنهاء الحرب وإحلال السلام.



وأشار بن مبارك، إلى ترحيب الحكومة اليمنية بالمبادرة المتضمنة وقف إطلاق النار الشامل وفتح مطار صنعاء لعدد من الوجهات واستكمال تنفيذ اتفاق ستكهولهم ودخول السفن الملتزمة بقرارات مجلس الامن ذات الصلة على أن تودع الأموال إلى البنك المركزي لدفع مرتبات الموظفين على أساس قوائم 2014م، إلى جانب دعم العودة للمشاورات السياسية..منوهاً إلى أن هذه المبادرة تعد اختباراً حقيقياً لمدى جدية المليشيات الحوثية في التوصل إلى سلام شامل ومستدام.

وتطرق وزير الخارجية وشؤون المغتربين، إلى تواصل التصعيد العسكري لمليشيا الحوثي الانقلابية على محافظة مأرب واستهدافها للمناطق الآهلة بالسكان بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المفخخة، لاسيما اعتداءاتها على مخيمات النازحين التي يقطنها أكثر من مليوني شخص، والذين لجأوا إلى مأرب هرباً من انتهاكات المليشيات الحوثية، ولم ينتج عن ذلك سوى تفاقم المعاناة الإنسانية التي يعيشها أبناء اليمن عموماً والنازحين على وجه الخصوص.

وجدد الوزير بن مبارك ، موقف بلادنا الثابت والداعم لسياسة الصين الواحدة وعدم التدخل في شؤونها الداخلية..مثمناً في الوقت ذاته دعم الصين لليمن وحكومته الشرعية ولجهود عملية السلام في بلادنا.

بدوره، رحب السفير الصيني بالمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل إلى حل سياسي شامل برعاية الأمم المتحدة على أساس المرجعيات الأساسية..مجدداً التأكيد على موقف بلاده الثابت والداعم لليمن ووحدته واستقراره وسلامة أراضيه.