تدريب عدد من الفتيات بسيئون على كيفية استخدام برنامج الاتصال المرئي (الزوم)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 مارس 2021

متابعات _الخليج 365

نظمت الإدارة العامة لبحوث التنمية الإدارية والتدريب بوادي حضرموت، اليوم، دورة تدريبية على كيفية استخدام برنامج الاتصال المرئي (الزوم) بالتنسيق والتعاون مع وكالة الأنباء اليمنية ( سبأ ) بسيئون واللجنة الوطنية للمرأة بوادي حضرموت.



وتلقت 20 متدربة من العاملات في الأجهزة التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني بمديرية سيئون، جملة من المعارف النظرية من قبل المدرب منير قنيزع عن المزايا الرئيسية لبرنامج الاتصال المرئي زوم ، وأنواع البرنامج وطريقة إعداده والاشتراك فيه والتطبيقات العملية في كيفية استخدامه . وفي افتتاح الدورة أكد مدير عام إدارة بحوث التنمية الإدارية المهندس عمر باشداده، أهمية هذه الدورة كونها ستكتسب من خلالها المتدربات جملة من المعارف النظرية والتطبيقات العملية في كيفية استخدام برنامج الاتصال المرئي الزوم سواء للتدريب عن بعد في ورش العمل أو لإدارة الاجتماعات واللقاءات وحضور المؤتمرات في الداخل والخارج بشكل عام وفيما يتعلق بشئون المرأة على وجه الخصوص .

وأكد مدير عام بحوث التنمية أن هذه الدورة تأتي ترجمة لاهتمام السلطة المحلية في مديريات وادي حضرموت ببرامج التدريب والتأهيل ومنها التأهيل الالكتروني خاصة في ظل جائحة كورونا والظروف العامة التي تمر بها البلاد تمشيا مع توجهات الإدارة العامة لبحوث التنمية للاستفادة من التكنولوجيا .

حضر افتتاح الدورة مدير مكتب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بالوادي والصحراء سيئون عبد الباسط باصويطين ورئيسة اللجنة الوطنية للمرأة بوادي حضرموت نجاة الحبشي.