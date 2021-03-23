وزير التربية يبحث آلية تنفيذ مشروع الدعم الانتقالي للتعليم في خمس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 مارس 2021

متابعات _الخليج 365

بحث وزير التربية والتعليم طارق العكبري، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، مع منظمة رعاية الأطفال الدولية ومنظمة كرياتيف، آلية تنفيذ مشروع الدعم الانتقالي للتعليم في خمس محافظات.



واكد الوزير العكبري خلال لقائه، مدير مشروع الدعم الانتقالي للتعليم بمنظمة رعاية الاطفال الدولية اليكس الوبيسيا، و الاستشاري الفني للمشروع أيكم تشيجنه، ومسؤول تعزيز الأنظمة التعليمية منى العطاس، ومنسق التعليم مالك السليماني، حرص الوزارة العمل مع مختلف الجهات المانحة باعتبارهم شركاء رئيسيين في عملية بناء المؤسسات التربوية والتعليمية في اليمن..مشدداً على ضرورة إعداد آلية التنفيذ والمتابعة والتقييم لخطة المشروع وفق منهجية واضحة وشفافة..مشيراً إلى أن المشروع يعد واحد من المشاريع الهامة للوزارة. من جانبه أوضح مدير مشروع الدعم الانتقالي للتعليم في المنظمة، أهداف المشروع في الوصول الآمن والمتساوي لتعليم الأطفال في اليمن من خلال زيادة الالتحاق بالمدارس وتطوير جودة التعليم والإسهام في إعادة تأهيل البنية التحتية وتوفير المعدات والمساهمة في تعزيز جودة التعليم وإدارة.

واشار إلى أن المشروع يأتي بتمويل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ويستهدف ما يقارب من 475 ألف مستفيد يشمل الطلاب دون الصف السادس الابتدائي وتدريب المعلمين وتأهيلهم وكذا أولياء الأمور والمجتمع وموظفي القطاع الحكومي مع رفع قدرات الإدارة المدرسية.