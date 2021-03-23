شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القوات الحكومية تصد هجوما للمليشيا في المشجح وهيلان بمأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 مارس 2021

الخليج 365 ـ مأرب

تصدت القوات الحكومية مسنودة برجال القبائل لهجوم شنته مليشيا الحوثي، اليوم الثلاثاء 23 مارس/ آذار 2021م، في جبهات القتال غرب محافظة مارب وكبدتها خسائر في الأرواح والعتاد.



وقال مصدر عسكري، إن المليشيا المدعومة من إيران شنت هجمات في جبهتي هيلان والمشجح تصدت له القوات الحكومية والقبائل عقب مواجهات عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة، مؤكداً مصرع أكثر من 30 عنصراً حوثياً وجرح العشرات.

ونفذ طيران التحالف ضربات في جبهات القتال أسفرت عن تدمير 5 أطقم وعربتين مدرعة وناقلة جند ومصرع جميع من كانوا على متنها، فيما قصفت مدفعية القوات الحكومية مجاميع حوثية متفرقة غرب المحافظة ضاعفت خسائر المليشيا