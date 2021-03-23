شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قوات الجيش تفشل هجوما للمليشيا في حرض بحجة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 مارس 2021

الخليج 365 ـ حجة

أفشلت القوات الحكومية، هجوماً لمليشيا الحوثي الإرهابية على مواقعها في جبهة حرض، شمال محافظة حجة (شمال غرب اليمن).



وقالت مصادر ميدانية في المنطقة العسكرية الخامسة، إن مليشيات الحوثي شنت هجوماً على مواقعها في جبهة حرض، تمكنت قوات الجيش من التصدي له.

وأضافت، إن مواجهات عنيفة اندلعت إثر محاولة التسلل الحوثية، مشيرة إلى مقتل وإصابة عشرات المسلحين الحوثيين في تلك المواجهات.

وكانت تصدت تشكيلات بحرية وبرية تابعة لقوات الجيش، أمس الأحد، لهجمات حوثية متزامنة على مواقعها في مديرية عبس، وتكبّدت خلالها مليشيات الحوثي خسائر فادحة