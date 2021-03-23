الاتحاد الاوروبي يرحب بالمبادرة السعودية لانهاء الازمة اليمنية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

رحب الاتحاد الأوروبي بالمبادرة السعودیة، لإنھاء الأزمة الیمنیة والتوصل لحل سیاسي شامل في الیمن.



وقالت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجیة والسیاسة الأمنیة نبیلة مصرالي في بیان "إننا نعتبر ھذا الإعلان خطوة إیجابیة في مسیرة السلام".

وأضافت "ان الاتحاد الاوروبي یشجع جمیع الأطراف على التواصل دون تأخیر مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة الى الیمن مارتن غریفیث حتى یتم اعلان وقف اطلاق النار على الفور وبدء عملیة سیاسیة شاملة تحت رعایة الأمم المتحدة بسرعة".