مليشيات الحوثي تجدد استهداف مناطق سكنية في مدينة حيس بالحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 مارس 2021

الخليج 365 ـ الحديدة

جددت مليشيات الحوثي، الثلاثاء 23 مارس /آذار 2021، استهداف مدينة حيس جنوبي محافظة الحديدة بالساحل الغربي اليمني، بقصف مدفعي عنيف.

ووفقاً لمصادر محلية أفادت أن المليشيات أطلقت عدداً من قذائف مدفعية الهاون الثقيل مستهدفة الأعيان المدنية بصورة هستيرية أثارت هلع السكان.

وذكرت المصادر، أن المليشيات الإرهابية فتحت نيران أسلحتها الثقيلة والمتوسطة صوب منازل المواطنين في المدينة، في سعي منها لبث الرعب في صفوف المواطنين وإلحاق خسائر جسيمة بمنازلهم وممتلكاتهم.

وكانت مسيرة شعبية كبيرة شهدتها مدينة حيس، أمس الأحد 21 مارس، تظاهر فيها المواطنون للتنديد بجرائم المليشيات الحوثية الموالية لإيران، واستهجاناً للصمت والتخاذل الأممي والدولي تجاه إرهاب المليشيات بحق المدنيين