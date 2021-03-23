شكرا لبحثكم عن خبر دراسة: الإفطار مبكرا يقي من الإصابة بالسكري والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن دراسة علمية جديدة توصلت إلى أن هناك"عادة يومية" من الممكن ان تقي الانسان من الإصابة بمرض السكري.

وحسب الصحيفة، فان "الدراسة توصلت إلى أن تناول وجبة الإفطار قبل الساعة 8:30 صباحا يمكن أن يقلل من مقاومة الإنسولين في جسم الإنسان، وبالتالي يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني". موضحة أن "الإنسولين الذي يسمح للغلوكوز بالدخول وخلايا الطاقة لا يعمل بشكل صحيح بالنسبة للأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني"، مشيرة إلى أن "مرضى السكري يتعرضون لخطر حدوث مضاعفات صحية خطيرة، من بينها أمراض العيون والقلب والقدمين التي تستلزم الحصول على علاجات دوائية إلى جانب الالتزام بتغييرات في النظام الغذائي وفقدان الوزن والتمارين الرياضية".

وفي هذا الاطار، قالت الدكتورة الباحثة مريم علي أخصائية الغدد الصماء في جامعة نورث وسترن في شيكاغو بولاية إلينوي "توصلنا إلى أن الأشخاص الذين بدأوا تناول الطعام في وقت مبكر من اليوم يعانون من انخفاض مستويات السكر في الدم ومقاومة أقل للإنسولين". موضحة أنه "تم تحقيق تلك النتيجة بغض النظر عما إذا كانوا يقصرون تناولهم للطعام على أقل من 10 ساعات في اليوم أو أن مدخولهم من الطعام ينتشر على مدار أكثر من 13 ساعة يوميا".