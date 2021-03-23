شكرا لبحثكم عن خبر دخول سفينة وقود الكهرباء الى ميناء عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - دخلت سفينة ديزل تجارية تابعة للتاجر الحضرمي البسيري مساء الاثنين الى ارصفة ميناء الزيت بمديرية البريقة غربي عدن.

وقالت مصادر عاملة في الميناء ان سفينة الديزل STELLA التجارية دخلت امس الى الميناء ومتواجدة الآن في المرسى رقم 4 وتحمل على متنها 43000 طن ديزل، وهي تابعة للتاجر البسيري.

واضافت أنه يتوقع ان تبدأ السفينة بتفريغ حمولتها خلال ساعتين تقريبا في حال لم يستجد اي جديد، الى خزانات شركة مصافي عدن.

واشارت ان الشحنة تجارية وليست مخصصة لكهرباء عدن، ولكن هناك مباحثاث تجرى مع التاجر لتقديم سلفة جديدة لكهرباء عدن، تضاف الى اجمالي ما قدمه التاجر للكهرباء من سلف سابقة وصلت لنحو 40 الف طن، دون أن يستلم قيمتها حتى اليوم من قبل الحكومة اليمنية.

يذكر انه لم يتبقى اي مخزون من الديزل في محطات كهرباء عدن التي بدأت اليوم بتقليل توليدها مع اقتراب توقفها بشكل كامل الليلة في حال لم يتم تداركها بدفعة اسعافية من الديزل، حيث ارتفعت ساعات انطفاء الكهرباء اليوم الى نحو 7 ساعات انطفاء مقابل ساعتين تشغيل فقط، وسط استمرار تدهور الخدمة.