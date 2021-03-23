المبعوث الأمريكي إلى اليمن: نرحب بالمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة ودعم المسار السياسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 مارس 2021

متابعات_الخليج 365

رحب المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيموثي ليندركينغ، مساء الإثنين، بالمبادرة التي أطلقتها السعودية لإنهاء الأزمة ودعم المسار السياسي.



وكان الاتحاد الأوروبي أعلن، في بيان، ترحيبه بمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة في اليمن، ودعا جميع الأطراف إلى الانخراط في عملية سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة.

وكان وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أعلن في وقت سابق الإثنين، مبادرة لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل تتضمن وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة.

تشمل المبادرة، بحسب وزير الخارجية السعودي، إيداع الإيرادات الجمركية والضرائب في الحساب المشترك بالبنك المركزي اليمني بالحديدة، وفتح مطار صنعاء أمام الرحلات الإقليمية والدولية.

وقال وزير الخارجية السعودي إن مبادرة إنهاء الأزمة اليمنية تأتي في إطار جهود مبعوث الأمم المتحدة والولايات المتحدة وسلطنة عمان لدفع الجهود للتوصل لحل سياسي للأزمة.

ودعا وزير الخارجية السعودي، الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثي، للقبول بمبادرة إنهاء الأزمة اليمنية.

وأكد الأمير فيصل بن فرحان في الوقت نفسه على حق بلاده الكامل في الدفاع عن نفسها ضد الهجمات الممنهجة التي تقوم بها مليشيات الحوثي المدعومة من إيران.