ترحيب انتقالي حذر بالمبادرة السعودية

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يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي استعداده للحرب مع قوات الشرعية، مؤكدا أن يده على الزناد.

وقال نائب رئيسِ المجلسِ الانتقالي الجنوبي، هاني بن بريك، في تغريدة له على تويتر، اليوم: إن الوحدة لن تُفرض على الشعب في الجنوب بالقوة، وأنّ يدُنا على الزِناد”.

ورحب بن بريك المجلس بالمبادرة السعودية لوقف إطلاق النار، لافتاً إلى أنّ الجنوب جُزءً من مُعادلة الحرب، حسب قوله.