شكرا لبحثكم عن خبر هام | وزارة الصحة تدعو المواطنين إلى الإلتزام بإجراءات مجابهة كورونا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

دعت وزارة الصحة العامة والسكان، جميع المواطنين إلى اتخاذ الحيطة والحذر واتباع الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩ .

وأكدت الوكيل المساعد لوزارة الصحة لقطاع السكان الناطق الرسمي للجنة العليا للطوارئ الدكتورة إشراق السباعي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن على الجميع الالتزام بارتداء الكمامات وغسل اليدين والتباعد الاجتماعي والجسدي لتفادي الإصابة بفيروس كورونا ..

مشيرة إلى أن المنحنى الوبائي للموجة الثانية لفيروس كورونا آخذة بالارتفاع يوما بعد الاخر وان محافظة حضرموت تسجل تحتل المرتبة الأولى فيه تليها عدن ثم تعز وبقية المحافظات .

وشددت السباعي على السلطات المحلية بالمحافظات باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة التي تحد من انتشار هذا الوباء ..

مؤكدة أن الوزارة على اطلاع دائم وتواصل مع الجهات ذات العلاقة للعمل على الحد من انتشار الفيروس وان المستشفيات والمحاجر الصحية في العديد من المحافظات في حالة جهوزية واستعداد لاستقبال الحالات .

وافادت السباعي بأن محافظة عدن يتواجد بها ثلاثة مراكز للعزل موزعة في الجمهورية والأمل والثالث في مستشفى الصداقة وجهزت بالمستلزمات الطبية اللازمة مماتجعل طواقمها الطبية في حالة استعداد تام لتقديم الخدمات لجميع المرضى المصابين ..

مجددة الدعوة للمنظمات الدولية والمحلية ورجال المال والاعمال إلى المساهمة في دعم جهود مواجهة هذا الوباء من خلال دعم القطاع الصحي