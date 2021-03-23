المحافظ شمسان: نأمل أن تتحول جامعة تعز إلى مركز رئيس للبحوث العلمية في اليمن

المنامة - ياسر ابراهيم - شدد محافظ تعز نبيل شمسان، على ضرورة أن تتحول جامعة تعز إلى مركز بحث رئيسي للدولة اليمنية بدلا من تناثر البحوث في أكثر من جامعة وفي أكثر من مركز. مؤكدا أن لديها الإمكانيات لتتصدر جميع الجامعات اليمنية.

وأكد المحافظ خلال تدشينه، الإثنين، المؤتمر الدولي الأول للتكنولوجيا والعلوم والادارة 2021 بجامعة تعز والذي يستمر ثلاث ايام، أكد أن المؤتمر يعد نقطة انطلاقة لجامعة تعز في مجال البحث العلمي. وفقا لوكالة سبأ.

وقال المحافظ "إن أهمية انعقاد المؤتمر يأتي انطلاقًا من أهمية مواكبة العالم في مجال الإنتاج المعرفي والثورة العلمية؛ كونه يعد التجربة الأولى على مستوى اليمن".

وأشار إلى أن "انعقاده في هذا الصرح العلمي (جامعة تعز) والذي تعد من أبرز الجامعات في إدارة المورد الاستراتيجي للمحافظة، وهو المورد البشري، والذي يمثل ثروة تعز الأساسية".

وأشاد بجهود جامعة تعز ونجاحها في الاعداد للمؤتمر، والذي يشكل ضرورة ملحة وهي التكنولوجيا، وينعقد بعد سلسلة من التحضيرات حيث بلغ عدد الاوراق التي تم قبولها مائة بحث ورقة علمية، وهذا انجاز غير عادي بالنسبة لجامعه تعز". حسب وصفه.

من جانبه، استعرض نائب رئيس الجامعة الدكتور رياض العقاب الإعداد والهدف من انعقاد المؤتمر الاول الدولي للتكنولوجيا والعلوم والادارة في البلاد بمشاركة 15 جامعة من 14 دولة.

وأوضح العقاب، أن المؤتمر "سيناقش خلال المؤتمر 114 بحثا وورقة عمل في مختلف التخصصات عبر الواقع الافتراضي وكلمة أخرى للدكتور عبدالقدوس السامعي عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر تحدث فيها عن اوراق المؤتمر وسير اجراءات المناقشة خلال أيام المؤتمر".