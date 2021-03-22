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الأمم المتحدة تُرحِّب بمبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 مارس 2021

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رحَّبت الأمم المتحدة بمبادرة المملكة العربية لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل إلى حلّ سياسي شامل.

 

وأكد نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق في المؤتمر الصحفي اليومي أن هذا الجهد يتوافق مع مبادرات الأمم المتحدة، مرحباً بدعم المملكة جهود المنظمة الأممية.

 

وشدد فرحان حق، على ضرورة بذل كل الجهود لإنهاء الصراع في اليمن ومعالجة معاناة الشعب اليمني، مؤكداً تطلع الأمم المتحدة إلى مواصلة عملها مع الأطراف لتحقيق هذا الهدف.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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