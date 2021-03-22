هادي يعزي بوفاة الأكاديميين بجامعة عدن عبدالرقيب سعيد ثابت ونصر سعيد حزام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، برقيتي عزاء ومواساة في وفاة العميد السابق لكلية التربية جامعة عدن أستاذ الجغرافيا الدكتور عبدالرقيب سعيد ثابت، ونائب عميد كلية التربية صبر الدكتور نصر سعيد حزام، عقب حياة حافلة في خدمة العملية التعليمية والأكاديمية.



واشار رئيس الجمهورية في برقيتي العزاء الموجهتين لاخوان وأولاد وأسرة الفقيدين ومنتسبي جامعة عدن، إن وفاتهما تشكل خسارة كبيرة لجامعة عدن والوطن بشكل عام.. مشيدا بمناقب وجهود الفقيدين طوال مشوار حياتهما الحافل في سبيل التنوير وخدمة المجتمع.

معبرا عن خالص تعازيه ومواساته بهذا المصاب الأليم.. مبتهلا للمولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهما فسيح جناته ويلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.