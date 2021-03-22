آل جابر: مبادرة إنهاء الحرب تعالج القضايا الإنسانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، اليوم الاثنين، على معالجة المبادرة السعودية لكل القضايا الإنسانية.



وكتب في تغريدات على تويتر: "المبادرة السعودية تعالج كل القضايا الإنسانية، ووقف القتال ونزيف الدم اليمني، وبدء مشاورات سياسية بين الأطراف اليمنية تنهي الأزمة، وتنتقل باليمن إلى مرحلة جديدة من السلام والأمن والاستقرار والتنمية".

وأضاف: "تسعى المملكة إلى أمن واستقرار اليمن، وتأتي المبادرة السعودية استكمالًا لحرصها على اليمن وشعبه الشقيق واستعادة الدولة، وهي فرصة كبيرة لمراجعة الحوثيين لمواقفهم تجاه أبناء وطنهم وجيرانهم ومحيطهم الخليجي والعربي، والاتجاه للسلام".