مناقشة تحضيرات معرض الخيمة الرمضانية بالمكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 مارس 2021

ناقش اجتماع اليوم، بمدينة المكلا، وضم مدير فرع المؤسسة الاقتصادية اليمنية العميد سامي السعيدي، ونائب رئيس غرفة تجارة وصناعة حضرموت فارس بن هلابي، ومدير مكتب الصناعة والتجارة بساحل حضرموت سعيد مرزوق، تحضيرات إقامة معرض الخيمة الرمضانية.



واستعرض العميد السعيدي، الترتيبات الخاصة بإقامة الفعالية، مؤكدا بان إقامة معرض الخيمة الرمضانية يأتي في اطار الجهود الرامية لخلق توازن في الاقتصاد بين القطاع العام والخاص.

وأشار السعيدي الى اتخاذا إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا اثناء أيام المعرض، موضحا أهمية إقامة مثل هذه المعارض التي تسهم في التخفيف من معاناة المواطنين وتوفير احتياجاتهم ومتطلباتهم الرمضانية بأسعار مناسبة.