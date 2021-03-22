كورونا.. وزير الصحة يدعو لمنع التجمعات وإغلاق أماكن الازدحام

دعا وزير الصحة والسكان، الدكتور قاسم بحيبح، الإثنين، السلطات المحلية، إلى إغلاق أماكن الازدحام ومنع التجمعات، لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا التي تضرب البلاد.



وقال في تغريدة على تويتر: "‏الإجراءات الاحترازية والوقائية والإغلاق لمناطق الازدحام ووقف التجمعات الكبيرة هي خط الدفاع الأول والأهم في مواجهة وباء كورونا".



وتضرب اليمن موجة جديدة من فيروس كورونا في ظل حالة إنكار شعبي للوباء وانهيار كبير للمنظومة الصحية.



وفي أحدث حصيلة للإصابات بالوباء سجلت اللجنة الوطنية لمواجهة كورونا، الأحد، 140 حالة إصابة مؤكدة و 14حالة وفاة.



وحتى مساء الأحد تم تسجيل (3418) حالة إصابة مؤكدة في مناطق سيطرة الحكومة من بينها (751) حالة وفاة و(1534) حالة تعافي.

