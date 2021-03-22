شكرا لبحثكم عن خبر السعودية تتقدم رسميا بمبادرة تتضمن 4 بنود لانهاء الحرب في اليمن.. تعرف عليها والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اعلن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان اليوم الاثنين عن "مبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل".

وتتضمن المبادرة السعودية وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة وإيداع الضرائب والإيرادات الجمركية لسفن المشتقات النفطية من ميناء الحديدة في الحساب المشترك بالبنك المركزي اليمني بالحديدة وفق اتفاق ستوكهولم.

كما تتضمن المبادرة السعودية فتح مطار صنعاء الدولي لعدد من الرحلات المباشرة الإقليمية والدولية، وبدء المشاورات بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية برعاية الأمم المتحدة بناء على مرجعيات قرار مجلس الأمن الدولي 2216، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل.

وقال وزير الخارجية السعودي ان مبادرة السعودية لإنهاء الأزمة في اليمن خطوات عملية تتوافق مع الجهود الدولية لرفع معاناة عن اليمنيين.

واضاف فيصل بن فرحان على تويتر: تأتي المبادرة السعودية لإنهاء الأزمة في اليمن استمرارًا لجهودها لبناء السلام في اليمن، وهي فرصة حقيقية لكافة الأطراف في اليمن لتحكيم العقل وتغليب مصلحة اليمن.

وأوضح الأمير فيصل أن المبادرة ستدخل حيز التنفيذ بمجرد موافقة الحوثيين عليها، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة وقف التدخل الإيراني في اليمن.