نائب الرئيس يعزي في وفاة العميد حيدره محمد حدوره

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، برقية عزاء ومواساة في وفاة العميد حيدره محمد حدوره، الذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء.



وأشار نائب رئيس، إلى مناقب الفقيد ومواقفه الوطنية التي جسدها من خلال عمله في مختلف المواقع التي شغلها، وإسهاماته المختلفة.

وعبر نائب رئيس الجمهورية عن أصدق التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد ومحبيه، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.