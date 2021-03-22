اللجنة العليا للطوارئ تصدر عدد من التعليمات الجديدة بشأن وباء كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

اصدرت اللجنة العليا للطوارئ لمواجهة فيروس كورونا، تعليمات جديدة للمواطنين بمجموعة من الإجراءات الاحترازية، تحسبا لتفشي موجة ثانية من الوباء.



وأهابت اللجنة بالمواطنين الأخذ بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة اثناء الاجتماعات وفي الزحام والابتعاد عن التجمعات،

ووجهت وزارة الصحة باعلان الطوارىء الصحية في كل المحافظات ورفع الجاهزية في المراكز الصحية والمستشفيات، وتوفير أدوات الحماية للكادر الطبي والادوية والمستلزمات المحتاجة . وتوفير الاحتياجات العاجلة لوزارة الصحة لمواجهة الوباء.

كما وجهت السلطات المحلية بإغلاق القاعات والنوادي وصالات الأفراح، وتنظيم الأسواق والمولات وتقليص مدة عملها حتى الساعة الثامنة والنصف مساءً، مع فرض الاجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي في الاسواق والمراكز التجارية.

والزمت اللجنة كافة المؤسسات الرسمية الحكومية والمحلية بتعليق كافة الانشطة الجماهيرية والاحتفالات والفعاليات الرسمية غير الضرورية.

كما وجهت وزارة الخدمة المدنية بتوجيه الوزارات والمؤسسات بمنح اجازات في المؤسسات العامة لكبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة مثبتة طبيا

ووجهت وزارة الأوقاف بإغلاق المساجد خارج أوقات الصلوات المفروضة واقامتها بعد ١٠ دقائق من الاذان ومراعاة الاجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي اثناء الصلوات وتعليق الدروس والمحاضرات وحلق العلم في المساجد والمراكز الدينية.

وشددت اللجنة على وزارة التربية والتعليم بسرعة استكمال امتحانات النقل للعام الدراسي مع مراعاة الإجراءات الوقائية والاحترازية التباعد الاجتماعي بين الطلاب وتخفيف اعداد المتواجدين في نفس الفترة إثناء الاختبارات

كما وجهت مؤسسات التعليم العالي بمتابعة وضع الجامعات ومؤسسات التدريب المهني والفني، وفرض اجراءات التباعد الاجتماعي، واتخاذ الإجراءات اللازمة بناء على المستجدات.

تفعيل قرار حظر التجوال الجزئي بحسب تقديرات السلطات المحلية في المحافظات حسب الحالة الوبائية

واشار اللجنة بانها ستتابع الوضع عن قرب مع تزايد اعداد الاصابات المؤكد بالوباء، وستعلن عن اجراءات تتناسب مع الوضع الوضع الوبائي خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.